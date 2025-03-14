Касым-Жомарт Токаев высказался о деструктивных течениях

В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждым нашей культуре идеологиям, безусловно, нужно поставить заслон. Важнейшая миссия религии — консолидация нации. Документы, регулирующие деятельность религиозных объединений, должны содействовать решению этой задачи. Необходимо всесторонне изучить данный вопрос и адаптировать законодательство к новым условиям.