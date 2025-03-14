Токаев призвал носить национальную одежду вместо «черных одеяний»

"Большую роль в укреплении национальной идентичности играет наша исконная культура, в которой особое место занимает праздник Наурыз.
Подготовлена новая концепция празднования Наурыза, который теперь отмечается в течение десяти дней, начиная с 14 марта, то есть, с Амал күні. И каждый из этих праздничных дней получил определенное название. Граждане позитивно восприняли данную инициативу, в частности, широкий отклик получил День национальной одежды", — говорит президент.
Токаев отметил, что в обществе вырос интерес к национальной одежде, ее стали носить в школах и других учреждениях, в том числе крупных компаниях.
"Повышенный спрос способствовал открытию пошивочных цехов, появлению новых брендов и магазинов. Таким образом, ношение национальной одежды постепенно становится обыденным явлением. Это очень хорошая тенденция.
Чем облачаться в скрывающие лица черные одеяния, гораздо лучше носить одежду в национальном стиле. Наша национальная одежда ярко подчеркивает этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать", — заключил глава государства.