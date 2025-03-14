Токаев призвал носить национальную одежду вместо «черных одеяний»

Подготовлена новая концепция празднования Наурыза, который теперь отмечается в течение десяти дней, начиная с 14 марта, то есть, с Амал күні. И каждый из этих праздничных дней получил определенное название. Граждане позитивно восприняли данную инициативу, в частности, широкий отклик получил День национальной одежды", — говорит президент.