Итог протеста железнодорожников: правительство обещает помочь дизтопливом

«Для этого есть все предпосылки. Учитывая, что нам выделяет помощь с топливом, мы больше не будем тратить на это деньги. Это хорошая предпосылка. У нас также стоят грузы на границе, которые нам нужно перевезти. За это мы получим зарплату и заплатим долги», — сказал Котельник.