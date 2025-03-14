Итог протеста железнодорожников: правительство обещает помочь дизтопливом

Это позволит железной дороге продолжать свою деятельность, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы. Дизельное топливо является одной из ключевых составляющих для экономической активности, и его наличие поможет железной дороге зарабатывать деньги.
По его словам, объема дизтоплива, которое будет направлено ЖДМ хватит для работы в течение следующих четырех месяцев.
Боля также заявил, что предприятию нужна оптимизация и этот процесс зависит от руководства. При этом министр отметил, что заработные платы железнодорожников в 6000 леев — самые низкие среди работников государственных предприятий, однако о возможном повышении речи не было.
Назначенный накануне глава ЖДМ Серджиу Котельник сообщил, что предприятие планирует выплатить как минимум три зарплаты в течение двух месяцев в качестве меры по погашению долга перед работниками.
«Для этого есть все предпосылки. Учитывая, что нам выделяет помощь с топливом, мы больше не будем тратить на это деньги. Это хорошая предпосылка. У нас также стоят грузы на границе, которые нам нужно перевезти. За это мы получим зарплату и заплатим долги», — сказал Котельник.
Железнодорожники Молдовы с начала года провели уже две акции протеста: 14 и 28 февраля. Председатель Федерации профсоюзов железнодорожников Ион Запорожан отметил, что накопившиеся долги по зарплате превысили 191 миллион леев.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Боля заявил, что возглавляемое им ведомство не занимается управлением госпредприятия «Железная дорога Молдовы», не проводит распродаж активов организации и не участвует в организации конкурсов, связанных с ЖДМ. По его словам, руководство госпредприятия знает, что оно должно самостоятельно найти финансовые средства для погашения задолженности по зарплате своим сотрудникам.