Лукашенко высказался о введении единой валюты Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России высказался о введении единой валюты Беларуси и России, пишет ТАСС.
— Помните все кричали: «Давай единую валюту»? — сказал глава государства.
Александр Лукашенко напомнил, что в тот момент сказал президенту России Владимиру Путину о том, чтобы поручить специалистам национальных банков внести предложение.
— Через несколько месяцев (поступило. — Ред.) предложение — ни в коем случае. И первыми об этом сказали в Центральном банке России, — обратил внимание президент Беларуси.
Глава государства уточнил, что введение единой валюты Беларуси и России сейчас не нужно.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь всегда будет с Россией, если придется выбирать.
Тем временем Лукашенко и Путин уравняли электоральные права белорусов и россиян.
Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 15 марта.