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Лукашенко высказался о введении единой валюты Беларуси и России

Лукашенко сказал, что введение единой валюты Беларуси и России сейчас не нужно.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России высказался о введении единой валюты Беларуси и России, пишет ТАСС.

— Помните все кричали: «Давай единую валюту»? — сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что в тот момент сказал президенту России Владимиру Путину о том, чтобы поручить специалистам национальных банков внести предложение.

— Через несколько месяцев (поступило. — Ред.) предложение — ни в коем случае. И первыми об этом сказали в Центральном банке России, — обратил внимание президент Беларуси.

Глава государства уточнил, что введение единой валюты Беларуси и России сейчас не нужно.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь всегда будет с Россией, если придется выбирать.

Тем временем Лукашенко и Путин уравняли электоральные права белорусов и россиян.

Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 15 марта.