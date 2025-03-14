Суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена к пожизненному заключению

Ян Петровский родился в 1987 году в Иркутске. В 2004 году вместе с матерью он переехал в Норвегию, где начал обучение графическому дизайну. В Норвегии Петровский заинтересовался национализмом и активно участвовал в деятельности ультраправых организаций и групп. В 2014 году он вступил в ДШРГ «Русич» и принимал участие в боевых действиях в Донбассе в 2014—2015 годах.