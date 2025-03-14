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Наурыз занимает особое место в нашей культуре — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая в Бурабае отметил укреплении в обществе национальной идентичности, передает BaigeNews.kz.

Источник: pixabay.com

Он напомнил, что подготовлена новая концепция празднования Наурыза, который теперь отмечается в течение десяти дней.

Большую роль в укреплении национальной идентичности играет наша исконная культура, в которой особое место занимает праздник Наурыз.

Подготовлена новая концепция празднования Наурыза, который теперь отмечается в течение десяти дней, начиная с 14 марта, то есть с Амал күні. И каждый из этих праздничных дней получил определенное название", — сказал Токаев.

Он также отметил, что граждане позитивно восприняли данную инициативу, в частности, широкий отклик получил День национальной одежды. В обществе вырос интерес к национальной одежде, ее стали носить в школах и других учреждениях, в том числе крупных компаниях. Повышенный спрос способствовал открытию пошивочных цехов, появлению новых брендов и магазинов, добавил Президент.

Ношение национальной одежды постепенно становится обыденным явлением. Это очень хорошая тенденция.

заключил Президент

Президент считает, что гораздо лучше носить одежду в национальном стиле, чем облачаться в скрывающие лица черные одеяния. Национальная одежда ярко подчеркивает этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать, подчеркнул Токаев.