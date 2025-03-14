Наурыз занимает особое место в нашей культуре — Токаев

Он также отметил, что граждане позитивно восприняли данную инициативу, в частности, широкий отклик получил День национальной одежды. В обществе вырос интерес к национальной одежде, ее стали носить в школах и других учреждениях, в том числе крупных компаниях. Повышенный спрос способствовал открытию пошивочных цехов, появлению новых брендов и магазинов, добавил Президент.