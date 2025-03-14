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«Вряд ли будет в ближайшее время». Лукашенко высказался о вхождении Беларуси в состав России

Лукашенко заявил, что Беларусь вряд ли войдет в состав России в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России заявил, что Беларусь вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, передает РИА Новости.

— Когда Россия войдет в состав Беларуси или наоборот, Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что если в этом плане все же будут ломиться в эту открытую дверь, то «мы погубим все, что мы сделали». Он отметил, что следует идти спокойно, step by step и шаг за шагом что-то реализовывать, как две страны сейчас и делают.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о введении единой валюты Беларуси и России.

Тем временем Лукашенко заявил, что Беларусь всегда будет с Россией, если придется выбирать.

Кстати, глава государства отреагировал на желание Трампа остановить украинский конфликт.