«Вряд ли будет в ближайшее время». Лукашенко высказался о вхождении Беларуси в состав России

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России заявил, что Беларусь вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, передает РИА Новости.
— Когда Россия войдет в состав Беларуси или наоборот, Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
Глава государства пояснил, что если в этом плане все же будут ломиться в эту открытую дверь, то «мы погубим все, что мы сделали». Он отметил, что следует идти спокойно, step by step и шаг за шагом что-то реализовывать, как две страны сейчас и делают.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о введении единой валюты Беларуси и России.
Тем временем Лукашенко заявил, что Беларусь всегда будет с Россией, если придется выбирать.
Кстати, глава государства отреагировал на желание Трампа остановить украинский конфликт.