Токаев: пятое заседание Национального курултая пройдет в Кызылорде

— В последние годы мы уделяем особое внимание развитию исторической науки как важному фактору укрепления национальной идентичности. Нынешний Курултай проходит в канун 100-летия исторического решения о переносе столицы в Кызылорду. В этой связи предлагаю следующее заседание Национального курултая провести в Кызылорде — городе, который в свое время был столицей нашей страны, — сказал Глава государства.