В Казахстане примут новый закон о приграничных районах

Но ситуация в новых областях должна быть на контроле Правительства, им надо помогать.
Он также отметил важность развития приграничных районов, напомнив о восстановлении их статуса в областях Абай и Восточно-Казахстанской.
Ситуация в приграничных населенных пунктах напрямую влияет на безопасность государства и имеет стратегическое значение. Поэтому необходимо продолжать системную работу в этом направлении.
Кроме того, президент поручил Правительству совместно с депутатами всесторонне рассмотреть инициативу партии Amanat о принятии нового закона, направленного на развитие таких районов.
Глава государства также акцентировал внимание на необходимости модернизации 9 автомобильных таможенных постов в 2025 году, что увеличит их пропускную способность в шесть раз и укрепит транзитный потенциал страны.
В рамках сокращения разрыва в региональном развитии разрабатывается Концепция регионального развития. Она будет включать новые подходы к устранению дисбалансов между регионами, улучшению инфраструктуры и межведомственного взаимодействия.