В Казахстане примут новый закон о приграничных районах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая заявил, что создание в 2022 году трех новых областей стало важным шагом, который придал мощный импульс их развитию. По его словам, социально-экономические показатели в этих регионах значительно улучшились, увеличились инвестиции, а вместе с этим — и качество жизни населения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.