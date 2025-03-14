Лукашенко отреагировал на обвинения Беларуси в иждивенчестве

Лукашенко отметил, что востребованность Беларуси для РФ показала также и ситуация с санкциями. Вместе с тем он добавил, что жизнь расставила все точки над «i», уточнив: в Беларуси нет никакой русофобии. По словам главы государства, в стране уважительно относятся к общей истории, традициям, религии.