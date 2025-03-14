Лукашенко отреагировал на обвинения Беларуси в иждивенчестве

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России отреагировал на обвинения Беларуси в иждивенстве. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Президент заметил, что периодически появляются горячие головы, которые плодят нарративы о несбалансированности выгод, иждивенстве Минска, а также необходимости вхождения Беларуси в состав России (подробнее — здесь) и язвительно высказываются о союзе двух стран:
— Но если 25 лет не хватило оценить достоинства реализуемой модели интеграции двух суверенных государств, то грош цена подобным так называемым мозговым центрам и экспертам, — заметил глава государства.
Лукашенко отметил, что востребованность Беларуси для РФ показала также и ситуация с санкциями. Вместе с тем он добавил, что жизнь расставила все точки над «i», уточнив: в Беларуси нет никакой русофобии. По словам главы государства, в стране уважительно относятся к общей истории, традициям, религии.
— Много лет назад я сказал, что Беларусь никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату — русскому человеку.
Президент Беларуси подчеркнул, что данному обещанию не изменяют и сегодня.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о введении единой валюты Беларуси и России.
Тем временем Лукашенко заявил, что Беларусь всегда будет с Россией, если придется выбирать.
Кстати, глава государства ответил на обвинения, что Беларусь дрейфует между Западом и Востоком.