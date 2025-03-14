Новый министр экономразвития Молдовы Дойна Нистор принесла присягу

Кандидатуру нового министра накануне выдвинул премьер Молдовы, который заявил, что Нистор обладает более чем 20-летним опытом в этой сфере и ранее руководила купными проектами, касающимися информационных технологий и коммуникаций, туризма, легкой промышленности, виноделия, кибербезопасности и других.
У нас есть задача превратить экономический рост в благосостояние для каждого: хорошо оплачиваемая работа и доход для предпринимателей.
Также в этот же день Нистор была представлена сотрудникам Министерства экономического развития. Про словам премьера Речана, команда ведомства под руководством бывшего министра Думитру Алайбы «подготовила необходимую основу для обеспечения экономического роста».
Речан заявил, что министерству необходимо и далее продолжить дебюрократизацию экономики, ускорить процесс оцифровки и разработать инновационные решения для повышения конкурентоспособности молдавских предпринимателей.
Пост министра экономразвития Молдовы стал вакантным после того, как 13 марта глава ведомства Думитру Алайба заявил о своей отставке. В 2022 году Алайба получил должность вице-премьера и министра экономики в правительстве Гаврилицы, а с назначением нового руководителя и реформированием ведомства в феврале 2023 года стал министром экономического развития и диджитализации в правительстве Дорина Речана.