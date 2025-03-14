Новый министр экономразвития Молдовы Дойна Нистор принесла присягу

Пост министра экономразвития Молдовы стал вакантным после того, как 13 марта глава ведомства Думитру Алайба заявил о своей отставке. В 2022 году Алайба получил должность вице-премьера и министра экономики в правительстве Гаврилицы, а с назначением нового руководителя и реформированием ведомства в феврале 2023 года стал министром экономического развития и диджитализации в правительстве Дорина Речана.