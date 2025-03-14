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У молдавских чиновников и политиков отберут недвижимость за рубежом: ПАС приняла закон против действующей власти

От всевидящего ока Национального органа по неподкупности доходы нигде не спрячешь — искать будут не у всех.

Источник: Комсомольская правда

Молдова будет обмениваться данными с другими странами для проверки деклараций об имуществе госслужащих.

Указ о промульгации и Закон о ратификации Международного договора об обмене данными в целях проверки деклараций об имуществе опубликованы в «Monitorul oficial» и вступили в силу.

Благодаря подписанию этого договора молдавские органы по обеспечению неподкупности смогут проверять, владеют ли государственные служащие недвижимостью, бизнесом или банковскими счетами за рубежом.

Договор разработан под эгидой Региональной антикоррупционной инициативы. Отвечать за реализацию этого механизма будет Национальный орган по неподкупности, пишет moldpres.md.

Согласно законодательству, лица, занимающие государственные должности, руководители государственных учреждений, их заместители, а также лидеры политических партий обязаны ежегодно представлять декларацию об имуществе и личных интересах.