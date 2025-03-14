«Идет зондаж. Посмотрим, чего они хотят». Лукашенко прокомментировал переговоры России и США по украинскому конфликту

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России высказался о переговорах России и США по украинскому конфликту, передает БелТА.
По словам президента, Беларуси и России нужно прежде всего ориентироваться на свои национальные интересы, выстраивать политику, не оглядываясь на кого-то извне.
— Если у нас сегодня вызов в Украине, мы должны его решать — или воевать или мириться. Это элементарно. Можем воевать — давайте будем воевать, — сообщил глава государства.
Лукашенко добавил: в том случае, если это невозможно, то следует двигаться в сторону мира, чтобы люди не погибали. В связи с этим президент Беларуси выразил слова благодарности президенту США Дональду Трампу за его усилия, направленные на прекращение украинского конфликта:
— Спасибо Дональду, что он поставил перед собой цель помочь нам установить мир. Но не надо бросаться на все эти разговоры. Факты на стол. Мы их должны посмотреть, чтобы не вредили нам, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Вместе с тем глава государства обратил внимание, что у Америки отсутствуют конкретные предложения:
— Я уверен, что у американцев нет никакого плана, идет зондаж. Посмотрим, чего они хотят.
Президент Беларуси пояснил, что данная модель поведения характерна для Трампа и его команды. Все дело в том, что они мониторят ситуацию по всему миру и ищут выгодные для себя темы и предложения.
— Где чего нащупать и что предложить… И начинается: утром одно заявление, вечером другое, в обед третье, и одно опровергает другое. Попробуй тут разобрать, — отметил Александр Лукашенко.
Он высказал мнение о том, что подобное следует воспринимать спокойно, добавив, что именно так поступает российское руководство:
— Молодцы. В СМИ бурлят, бурлят… Но вы очень правильно поступаете. Наблюдаем. Работаем на прием, как чекисты говорят. Потом ответим, — заверил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о введении единой валюты Беларуси и России.
А еще глава государства ответил на обвинения, что Беларусь дрейфует между Западом и Востоком.