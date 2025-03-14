AP узнало, куда США и Израиль хотят переселить жителей Газы

Представители Судана заявили, что они отвергли предложение США, а официальные лица из Сомали и Сомалиленда* сообщили, что им ничего не известно о каких-либо контактах, говорится в статье.
Согласно плану президента США Дональда Трампа, более 2 миллионов жителей Газы будут переселены на постоянное жительство в другое место — в «красивый район», по словам президента.
В Газе отвергли предложение Трампа, а также заявления Израиля о том, что переселение палестинцев будет добровольным. Арабские страны выразили решительное несогласие и предложили альтернативный план реконструкции Газы, который позволил бы палестинцам остаться на родине. Правозащитные организации заявили, что принуждение палестинцев к уходу или давление на них будет расценено как военное преступление.
Тем не менее в Белом доме утверждают, что Трамп не отказывается от своего «видения».
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, давний сторонник идеи «добровольного» перемещения палестинцев, на этой неделе подтвердил, что Израиль работает над поиском стран, которые могли бы принять жителей Газы. Он также сказал, что Израиль в составе своего Министерства обороны формирует «очень крупный департамент по эмиграции».
Генерал Абдель Фаттах аль Бурхан, председатель Суверенного совета Судана, на встрече лидеров арабских стран, состоявшейся на прошлой неделе в Каире, уже заявил, что его страна «категорически отвергает» любой план, направленный на изгнание «братских палестинцев с их земель под любым предлогом или названием».
Сомали тоже активно поддерживает палестинцев и часто устраивает на своих улицах мирные акции в знак солидарности с ними. Страна присоединилась к решению арабского саммита, на котором план Трампа был отвергнут.
Что касается Сомалиленда*, то США пытаются убедить власти «отколовшегося» региона принять у себя палестинцев в обмен на официальное признание. К тому же стратегическое расположение Сомалиленда* в Аденском заливе недалеко от Йемена, где базируется повстанческая группировка хуситов, может превратить эту «страну» в ценного союзника для США, помочь им отслеживать потоки оружия и деятельность Китая.
* Сомалиленд — непризнанное государство на севере Африканского Рога; в одностороннем порядке провозгласило свою независимость в 1991 году. Международным сообществом считается частью Сомали.