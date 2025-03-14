AP узнало, куда США и Израиль хотят переселить жителей Газы

Что касается Сомалиленда*, то США пытаются убедить власти «отколовшегося» региона принять у себя палестинцев в обмен на официальное признание. К тому же стратегическое расположение Сомалиленда* в Аденском заливе недалеко от Йемена, где базируется повстанческая группировка хуситов, может превратить эту «страну» в ценного союзника для США, помочь им отслеживать потоки оружия и деятельность Китая.