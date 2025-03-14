В Пермском округе на пост главы заявились два претендента

В Пермском округе по итогам заключительного дня подачи заявок определили претендентов на пост главы. На конкурс по отбору заявились две кандидатуры.
По информации администрации Пермского муниципального округа, кандидатами на пост главы округа стали: Ольга Андрианова и и Алексей Полудницын.
Ольга Андрианова ранее занимала пост заместителя главы администрации Перми, 20 января она перешла на аналогичный пост в администрацию Пермского округа.
Алексей Полудницын с 12 февраля трудится на посту исполняющего обязанности главы администрации Индустриального района Перми.
Прежний глава округа Владимир Цветов покинул свой пост 31 января этого года. Четыре года назад, 2 апреля 2021 года, местные депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру на этом посту, 13 апреля он официально вступил в должность.
Нового главу округа выберут депутаты думы Пермского округа на своем очередном заседании.