Бывший президент США Джо Байден устроил «бардак» в отношениях Вашингтона и Москвы, заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией (и со всеми остальными), но я собираюсь нас вытащить. Миллионы людей погибли напрасно, и их больше никто не увидит. И за ними последуют еще многие, если мы не добьемся прекращения огня и подписания окончательного соглашения с Россией», — написал он.
Трамп в очередной раз повторил, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он в тот период был президентом США. «О, как сильно повлияли на нашу страну сфальсифицированные выборы, и люди, которые сделали это с нами, должны отправиться в тюрьму», — заключил он.
Урегулирование конфликта России и Украины было одним из предвыборных обещаний республиканца. После своего возвращения в Белый дом представители администрации Трампа провели несколько раундов переговоров с Москвой и Киевом. В частности, в результате последней встречи в Джидде Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага России. Теперь в Вашингтоне ожидают реакцию Москвы на этот счет.
В Кремле отмечали, что администрация Байдена «хотела продолжать войну до последнего украинца» и «тратила на это деньги американских налогоплательщиков», в то время как из уст представителей нынешнего состава Белого дома звучит слово «мир». Такой подход импонирует Москве, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.