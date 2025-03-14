Трамп пообещал «избавиться от бардака» в отношениях США и России

«Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией (и со всеми остальными), но я собираюсь нас вытащить. Миллионы людей погибли напрасно, и их больше никто не увидит. И за ними последуют еще многие, если мы не добьемся прекращения огня и подписания окончательного соглашения с Россией», — написал он.