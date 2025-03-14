Токаев объявил о создании Агентства по ядерной энергетике

С учетом исключительной важности данной задачи мною принято решение создать Агентство по ядерной энергетике при президенте. Нам предстоит в полной мере реализовать свои возможности в газовой и угольной генерации, а также потенциал возобновляемых источников энергии.
Президент напомнил, что граждане страны на референдуме высказались за строительство первой АЭС в Казахстане.
Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы. Вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны.
Глава государства подчеркнул, что считает необходимым «возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер».