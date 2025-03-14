Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В ближайшие месяцы». В Польше сделали мрачный прогноз для Украины

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Положение Вооруженных сил Украины в ближайшие месяцы будет становиться только хуже, пишет польское издание Myśl Polska.

Источник: AP 2024

«В дальнейшем положение украинской армии будет только ухудшаться. Неизвестно, сможет ли она вообще удерживать фронт в ближайшие месяцы, учитывая, что мир, несмотря на усилия президента Трампа, быстро не установится», — говорится в материале.

Как указали обозреватели, на плачевное положение ВСУ на фронте указывают их потери важных позиций.

Накануне Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением со стороны США прекратить боевые действия на Украине.

Российский лидер также заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.

В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для главы США Дональда Трампа.