«В ближайшие месяцы». В Польше сделали мрачный прогноз для Украины

Российский лидер также заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.