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Эйсмонт связала неформальную встречу Лукашенко и Путина с контактами РФ и США

Эйсмонт сказала про неформально встрече Лукашенко и Путина 14 марта.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт связала неформальную встречу президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоится 14 марта, с контактами России и США, передает БелТА.

Эйсмонт отметила, что переговоры с Путиным, которые состоятся в пятницу, 14 марта, глава государства анонсировал во время выступления в Совете Федерации:

— Это будет такое неформальное общение, но пока мы никаких подробностей на знаем, — уточнила пресс-секретарь президента Беларуси.

Вместе с тем она напомнила, что во время переговоров президентов Беларуси и России, которые состоялись 13 марта — сначала в формате один на один, затем при участии делегаций — обсуждался огромный пласт вопросов, в том числе и тех, которые лежат в экономической плоскости.

— Но осталось кое-что и на сегодняшний день. Если будет возможность, мы какие-то кулуары и подробности всем расскажем, — заверила Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь президента Беларуси акцентировала внимание на том, что во время встречи Лукашенко и Путина 14 марта могут обсуждаться состоявшиеся 13 марта, как пишут СМИ, контакты России и Америкой.

— Я предполагаю, что с этим и может быть связано продолжение такого переговорного марафона Александра Лукашенко, — допустила Эйсмонт.

Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт высказалась о дате инаугурации Лукашенко: «ЦИК сообщит дату на следующей неделе».

Кстати, Наталья Эйсмонт раскрыла детали подготовки к инаугурации Лукашенко: «Новые элементы, нюансы».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал переговоры России и США по украинскому конфликту: «Идет зондаж. Посмотрим, чего они хотят».