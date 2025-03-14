Эйсмонт связала неформальную встречу Лукашенко и Путина с контактами РФ и США

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт связала неформальную встречу президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоится 14 марта, с контактами России и США, передает БелТА.
Эйсмонт отметила, что переговоры с Путиным, которые состоятся в пятницу, 14 марта, глава государства анонсировал во время выступления в Совете Федерации:
— Это будет такое неформальное общение, но пока мы никаких подробностей на знаем, — уточнила пресс-секретарь президента Беларуси.
Вместе с тем она напомнила, что во время переговоров президентов Беларуси и России, которые состоялись 13 марта — сначала в формате один на один, затем при участии делегаций — обсуждался огромный пласт вопросов, в том числе и тех, которые лежат в экономической плоскости.
— Но осталось кое-что и на сегодняшний день. Если будет возможность, мы какие-то кулуары и подробности всем расскажем, — заверила Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь президента Беларуси акцентировала внимание на том, что во время встречи Лукашенко и Путина 14 марта могут обсуждаться состоявшиеся 13 марта, как пишут СМИ, контакты России и Америкой.
— Я предполагаю, что с этим и может быть связано продолжение такого переговорного марафона Александра Лукашенко, — допустила Эйсмонт.
Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт высказалась о дате инаугурации Лукашенко: «ЦИК сообщит дату на следующей неделе».
Кстати, Наталья Эйсмонт раскрыла детали подготовки к инаугурации Лукашенко: «Новые элементы, нюансы».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал переговоры России и США по украинскому конфликту: «Идет зондаж. Посмотрим, чего они хотят».