Эйсмонт связала неформальную встречу Лукашенко и Путина с контактами РФ и США

Вместе с тем она напомнила, что во время переговоров президентов Беларуси и России, которые состоялись 13 марта — сначала в формате один на один, затем при участии делегаций — обсуждался огромный пласт вопросов, в том числе и тех, которые лежат в экономической плоскости.