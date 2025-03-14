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Токаев назвал четыре приоритета для Казахстана

У Казахстана есть огромные возможности как минимум в четырех направлениях, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Бурабае, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: akorda.kz

В этих четырех направлениях, по словам Президента, Казахстан может стать не только самодостаточным, но и задавать тон в региональном и даже глобальном масштабе.

Цифровизация и искусственный интеллект, транспортный транзит, энергетика, агропромышленный сектор, и, конечно, особняком стоит человеческий капитал. Что касается цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, то у нашей страны есть возможность добиться прорыва.

заявил Президент

Токаев отметил, что Казахстан уже сейчас входит в первые 25 стран рейтинга ООН по уровню развития электронного правительства, охватывающего более 190 государств.

Но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Высокие технологии станут локомотивом развития всех отраслей экономики и государственного управления. Правительство обязано кратно усилить работу по формированию благоприятной среды для повсеместного внедрения передовых цифровых решений и искусственного интеллекта.

добавил Касым-Жомарт Токаев

Как отметил Президент, стране предстоит создать мощную архитектуру хранения и обработки данных, начать массово экспортировать технологические продукты. Успешная цифровизация и повсеместное внедрение искусственного интеллекта напрямую зависят от энергетического потенциала страны, отметил он.

В таких реалиях, как добавил Токаев, энергодефицит в регионе и мире будет неуклонно расти.

Поэтому Казахстан должен не только достичь полного самообеспечения электроэнергией, но и стать крупным экспортером на мировом энергетическом рынке. Это веление времени.

добавил Касым-Жомарт Токаев

Напомним, в Бурабае началось IV двухдневное заседание Национального курултая, на котором представители власти, общественники и эксперты обсуждают ключевые вопросы развития страны.

Касым-Жомарт Токаев постановил создать Национальный курултай в июне 2022 года. Основная цель консультативно-совещательного органа при Президенте — обсуждение актуальных вопросов, определяющих направление развития страны.