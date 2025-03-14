NBC: США намерены нарастить военное присутствие в Панамском канале

США приобрели права на строительство и эксплуатацию Панамского канала в начале XX века. В договоре, подписанном в 1979 году при президенте Джимми Картере, США согласились передать контроль над каналом Панаме в конце 1999 года. Теперь Трамп утверждает, что США должны вернуть канал, потому что Китай контролирует его и может использовать водный путь для подрыва американских интересов.
В своем обращении к конгрессу на прошлой неделе американский президент заявил, что «для дальнейшего укрепления национальной безопасности моя администрация возвратит Панамский канал», не уточнив, что значит «возвратит». Теперь эти планы проясняются, говорится в статье.
По данным издания, Южное командование США по просьбе Белого дома разрабатывает варианты относительно Панамского канала.
Потенциальные стратегии «возвращения» Панамского канала могут включать простое обеспечение безопасного прохода американских судов через канал, использование вооруженных сил США для обеспечения безопасности существующих портов в Панаме, строительство новых портов и использование инженерного корпуса армии для управления шлюзами канала, а также восстановление полного владения каналом.
Кроме того, ведутся дискуссии об открытии в Панаме тренировочных лагерей в джунглях, подобных тем, в которых американские военнослужащие обучались ведению войны в джунглях, пока канал не был официально передан Панаме в 1999 году. Также обсуждается потенциальное размещение вооруженных сил США вблизи Панамы на случай региональной войны или угрозы Соединенным Штатам.
По их словам, многое будет зависеть от того, согласится ли Панама сотрудничать с Соединенными Штатами.