NBC: США намерены нарастить военное присутствие в Панамском канале

США приобрели права на строительство и эксплуатацию Панамского канала в начале XX века. В договоре, подписанном в 1979 году при президенте Джимми Картере, США согласились передать контроль над каналом Панаме в конце 1999 года. Теперь Трамп утверждает, что США должны вернуть канал, потому что Китай контролирует его и может использовать водный путь для подрыва американских интересов.