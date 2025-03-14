Лукашенко выступил с заявлением о поступлении комплекса «Орешник» в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России выступил с заявлением о поступлении российского комплекса «Орешник» в Беларусь, пишет БелТА.
Напомним, что перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 13 марта в Кремле, Лукашенко сказал, что Беларусь еще не получила комплекс «Орешник» от России. Во время выступления в Совфеде глава государства сказал, что договорился с Путиным защищать вместе общее Отечество. Он напомнил, что в арсенале двух стран есть Региональная группировка войск Беларуси и России, а также Единая региональная система ПВО.
— Нам передано тактическое ядерное оружие, скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия «Орешник», — уточнил президент Беларуси.
Глава государства заметил, что на белорусской территории изготавливаются некоторые составляющие для комплекса «Орешник». Он обратил внимание на то, что к концу года намерены завершить изготовление пусковых установок. После этого, сообщил Александр Лукашенко, вместе с Россией будут определяться с местом размещения.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Беларуси: «Мы можем построить ее на наших восточных границах».
Тем временем Эйсмонт связала неформальную встречу Лукашенко и Путина с контактами РФ и США.
Вместе с тем Лукашенко высказался о вхождении Беларуси в состав России: «Вряд ли будет в ближайшее время».