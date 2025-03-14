Лукашенко выступил с заявлением о поступлении комплекса «Орешник» в Беларусь

Напомним, что перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 13 марта в Кремле, Лукашенко сказал, что Беларусь еще не получила комплекс «Орешник» от России. Во время выступления в Совфеде глава государства сказал, что договорился с Путиным защищать вместе общее Отечество. Он напомнил, что в арсенале двух стран есть Региональная группировка войск Беларуси и России, а также Единая региональная система ПВО.