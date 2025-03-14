NBC News: оптимизация Маска затронет Агентство нацбезопасности США

Бюджеты ряда разведывательных подразделений находятся в ведении Министерства обороны США. Некоторые отделы уже получили распоряжение оптимизировать штат гражданских сотрудников, которые не занимаются выполнением критически важных задач. По плану количество специалистов сократят на 5−8% в ближайшие месяцы. По данным NBC News, в ЦРУ также оптимизируют штат — увольняют специалистов со стажем менее двух лет работы в управлении.