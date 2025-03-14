NBC News: оптимизация Маска затронет Агентство нацбезопасности США

О сокращении численности сотрудников и вероятных изменениях в организации работы в АНБ рассказал телеканал NBC News со ссылкой на сотрудников агентства.
«Чтобы выполнить распоряжение администрации о сокращении численности персонала, АНБ рассматривает возможность предоставления сотрудникам досрочного выхода на пенсию или других вариантов отступных», — цитирует «Интерфакс» слова анонимных источников телеканала.
Ранее изменения в АНБ анонсировал Илон Маск. О том, что организация нуждается в переменах, он написал в соцсети X. По данным телеканала, он посетил штаб-квартиру Агентства нацбезопасности в Форт-Миде. Маск встретился с главой АНБ генералом ВВС Тимоти Хоу и высокопоставленными сотрудниками из Киберкомандования.
Собеседники NBC News не рассказали, о чем конкретно разговаривали Маск и Хоу, но одной из тем беседы были приоритеты, обозначенные Дональдом Трампом, главой Пентагона и Нацразведки.
Бюджеты ряда разведывательных подразделений находятся в ведении Министерства обороны США. Некоторые отделы уже получили распоряжение оптимизировать штат гражданских сотрудников, которые не занимаются выполнением критически важных задач. По плану количество специалистов сократят на 5−8% в ближайшие месяцы. По данным NBC News, в ЦРУ также оптимизируют штат — увольняют специалистов со стажем менее двух лет работы в управлении.
Департамент эффективности (DOGE) под управлением Илона Маска был образован по решению Дональда Трампа для сокращения расходов федеральных служб. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент Маска обнаружил «шокирующие» расходы американского правительства.