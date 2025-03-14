Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ в Курской области

«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные дискуссии с Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может, наконец, закончится. Но в этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими военными и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которую не видели со времен Второй мировой войны», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.