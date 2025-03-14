«Одумались, признаются, что они одурманились». Лукашенко сказал, что не совсем верит раскаяниям айтишников, протестовавших в 2020 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России заявил, что не совсем верит раскаяниям айтишников, протестовавших в 2020 году. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства отметил, что в тот момент, когда в России еще думали об IT и высоких технологиях, в Беларуси уже был создан Парк высоких технологий.
— Мне пришлось принимать решение. Я ездил, учился как студент. Это было в Эмиратах. Китайцы, американцы — я их опыт перенимал и создали Парк высоких технологий, — уточнил глава государства.
По его словам, ошибка состояла в том, что не создавался конечный продукт, «мы работали, бегая там у высокотехнологичных американских и прочих компаний»:
— То есть мы были второстепенными людьми. В 2020 году мы по этой системе получили хороший удар по голове. Я всегда задавал себе вопрос: как так могло быть? Я фактически благодаря волевому решению создал этот Парк, — добавил Александр Лукашенко.
Он уточнил, что в ПВТ стянули из России, Беларуси, Европы самых опытных и лучших людей, а также создали условия:
— И они тогда почти первыми выступили против этой власти. Все очень просто: не они. Это оттуда их материнские компании давали команду этим группам, которые в Парке были созданы. Они зарабатывали, конечно, немалые деньги, это правда.
Президент добавил, что налоги они платили небольшие, так как белорусская сторона их поддерживала:
— Но там дали в Америке команду — бомбить по этим направлениям. Шло финансирование, прежде всего. И на улицу вывалили в первых рядах, в том числе они. Сейчас одумались, признаются, что они одурманились. Мы это слышим, не совсем верим, но слышим, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Беларуси: «Мы можем построить ее на наших восточных границах».
Тем временем Эйсмонт связала неформальную встречу Лукашенко и Путина с контактами РФ и США.
Вместе с тем Лукашенко высказался о вхождении Беларуси в состав России: «Вряд ли будет в ближайшее время».
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 15 марта.