Стало известно, как оценивают работу Маска и DOGE граждане США

Как сообщает «Интерфакс», респондентам задавали несколько вопросов, в том числе о том, поддерживают ли они меры DOGE по сокращению количества чиновников федеральных ведомств и одобряют ли экономические меры, принимаемые президентом США Дональдом Трампом.