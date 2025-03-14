Стало известно, как оценивают работу Маска и DOGE граждане США

Как сообщает «Интерфакс», респондентам задавали несколько вопросов, в том числе о том, поддерживают ли они меры DOGE по сокращению количества чиновников федеральных ведомств и одобряют ли экономические меры, принимаемые президентом США Дональдом Трампом.
Результаты опроса опубликовало издание The Hill. Согласно отчету социологов, только 36% респондентов считают, что оптимизация штата федеральных структур действительно нужна и Илон Маск и его департамент действуют правильно.
41% опрошенных одобряют экономическую политику Трампа, 54% — нет.
В опросе, который проводился с 6 по 10 марта, приняли участие 1 198 человек. Погрешность в социалогическом исследовании составляет 2,8 процентных пункта.
Кампания по массовому сокращению госслужащих в США стартовала в январе 2025 года после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Он учредил департамент эффективного госуправления (DOGE), который возглавил Илон Маск.