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Стало известно, как оценивают работу Маска и DOGE граждане США

60% жителей США не одобряют деятельность Илона Маска и работу департамента эффективности (DOGE) под его руководством. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как сообщает «Интерфакс», респондентам задавали несколько вопросов, в том числе о том, поддерживают ли они меры DOGE по сокращению количества чиновников федеральных ведомств и одобряют ли экономические меры, принимаемые президентом США Дональдом Трампом.

Результаты опроса опубликовало издание The Hill. Согласно отчету социологов, только 36% респондентов считают, что оптимизация штата федеральных структур действительно нужна и Илон Маск и его департамент действуют правильно.

41% опрошенных одобряют экономическую политику Трампа, 54% — нет.

В опросе, который проводился с 6 по 10 марта, приняли участие 1 198 человек. Погрешность в социалогическом исследовании составляет 2,8 процентных пункта.

Кампания по массовому сокращению госслужащих в США стартовала в январе 2025 года после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Он учредил департамент эффективного госуправления (DOGE), который возглавил Илон Маск.