Мерц заявил о растущих расходах на оборону в Германии

«Это четкий сигнал нашим партнерам и друзьям, а также нашим противникам, врагам нашей свободы: мы обороноспособны и полностью готовы защищать себя сейчас. Нигде больше не будет недостатка в финансовых ресурсах для защиты свободы и мира на нашем континенте», — сказал Мерц на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в социальной сети Х.