Anadolu: Турция и Польша напомнили, что обладают крупнейшими сухопутными армиями в Европе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду в Анкаре встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить будущее европейской безопасности. На совместной пресс-конференции по итогам встречи они призвали к установлению мира в европейском регионе и заявили о дальнейшем развитии партнерства, в том числе в военной сфере, сообщает Anadolu Ajansı.