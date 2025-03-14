Anadolu: Турция и Польша напомнили, что обладают крупнейшими сухопутными армиями в Европе

Согласно статье, Эрдоган подчеркнул готовность Турции оказать любую поддержку, включая проведение переговоров, «если последние события вернут Россию и Украину за стол переговоров». Он отметил, что в регионе было достаточно войн и конфликтов, и надеется, что регион «быстро выберется из ловушки, в которой находится уже долгое время».
Эрдоган при каждом удобном случае напоминает, что полноправное членство в ЕС является стратегической целью Анкары.
Турецкий президент упомянул, что Турция и Польша являются ключевыми союзниками, расположенными на восточном и южном флангах НАТО, и командуют двумя крупнейшими сухопутными армиями альянса в Европе.