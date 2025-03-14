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Anadolu: Турция и Польша напомнили, что обладают крупнейшими сухопутными армиями в Европе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду в Анкаре встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить будущее европейской безопасности. На совместной пресс-конференции по итогам встречи они призвали к установлению мира в европейском регионе и заявили о дальнейшем развитии партнерства, в том числе в военной сфере, сообщает Anadolu Ajansı.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Эрдоган подчеркнул готовность Турции оказать любую поддержку, включая проведение переговоров, «если последние события вернут Россию и Украину за стол переговоров». Он отметил, что в регионе было достаточно войн и конфликтов, и надеется, что регион «быстро выберется из ловушки, в которой находится уже долгое время».

При этом Эрдоган подчеркнул, что, если ЕС хочет предотвратить или «даже обратить вспять потерю “силы и влияния”», он может достичь этого только через полноправное членство Турции в блоке.

Эрдоган при каждом удобном случае напоминает, что полноправное членство в ЕС является стратегической целью Анкары.

Турецкий президент упомянул, что Турция и Польша являются ключевыми союзниками, расположенными на восточном и южном флангах НАТО, и командуют двумя крупнейшими сухопутными армиями альянса в Европе.