Госсекретарю США расстелили в Канаде короткую красную дорожку у лужи

В начале марта США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные десятипроцентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение исходящих из соседних стран угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках фентанила.