Лукашенко сказал, как в одиночку пытался спасти Советский Союз

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России сказал, как в одиночку пытался спасти Советский Союз. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства напомнил, что Беларусь всегда называли самой советской Республикой. Он уточнил, что все происходило на его глазах, в том числе и Беловежская пуща.
— Я один депутат из всего парламента, который воевал против распада Советского Союза. Когда в Беловежской пуще наши господа собрались, мое было предложение Комитету госбезопасности — немедленно всех арестовать и посадить, — заявил Лукашенко.
Вместе с тем он допустил, что по молодости, возможно, это было ярко и жестко. Глава государства уточнил, что часто бывает в тех местах:
— Я часто бываю в тех местах и, проходя мимо, думаю: а там вообще ничего не надо было, никого не надо было арестовывать. Надо было просто колючей проволокой огородить, там небольшое место, они в баню ходили, пили там, — отметил президент Беларуси.
По его словам, в 1991-м не нашлось в Комитете госбезопасности, в силовых структурах людей, которые смогли бы защитить страну.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не совсем верит раскаяниям айтишников, протестовавших в 2020 году: «Одумались, признаются, что они одурманились».
Кстати, Совет Федерации России одобрил отсрочку на $800 миллионов по выплате кредитов Беларусью до 2036 года.
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