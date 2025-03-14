Минниханов: Сохранение снежного барса — главная экологическая задача

Международная конференция по вопросам сохранения снежного барса проходит 14—15 марта в Казанской Ратуше. В ее работе принимают участие 180 участников из 12 стран, на территории которых обитает снежный барс (ирбис). Это Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В таком формате международное сообщество по вопросам сохранения снежного барса в последние годы еще не собиралось. Сохранение популяции снежного барса способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».