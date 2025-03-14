Минниханов: Сохранение снежного барса — главная экологическая задача

Об этом заявил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии «Развитие международного сотрудничества в области сохранения снежного барса и его местообитаний» в рамках Международной конференции по вопросам сохранения снежного барса в Казани.
«Исторически барс — один из древнейших символов ранних тюркских культур Алтая. Его образ изображен на предметах. Он и сегодня остается символом народов Хакасии, Осетии, Тувы, Алтая, Монголии, Пакистана, Индии, Китая, Непала, Бутана», — сказал он.
Минниханов отметил, что на протяжении тысячелетий барс был символом для предков татарского народа. Сегодня он изображен на гербе Республики Татарстан и олицетворяет общечеловеческие, нравственные ценности (добро, справедливость, благополучие граждан, дружба между народами), а также напоминает о необходимости беречь нашу культурную идентичность.
Минниханов напомнил, что в 2022 году Татарстан инициировал создание Центра сохранения биоразнобразия «Снежный барс» в естественном ареале обитания ирбиса на Алтае. И эту инициативу поддержали.
«Комплекс функционирует и становится главной площадкой для восстановления численности ирбиса в природных условиях. Татарстанскими учеными разработан проект по изучению генома снежного барса и создания биобанка этого вида», — заметил Раис Татарстана.
Кроме того, в октябре 2024 года по итогам саммита БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой страны-участницы поддержали совместную работу по охранению снежного барса.
Надеюсь, резолюция нашей конференции усилит эту работу и позволит расширить взаимодействие на площадках стран Шанхайской организации сотрудничества.
Он также добавил, что Татарстан и дальше будет принимать активное участие в проектах, направленных на восстановление экосистем, борьбу с браконьерством и сохранение среды обитания снежного барса.
На мероприятии приняли Казанскую резолюцию для усиления сотрудничества в вопросах сохранения ирбиса и укрепление взаимодействия между научными и общественными организациями, органами госвласти и бизнеса.
Международная конференция по вопросам сохранения снежного барса проходит