В Литве рассматривают возможность изменения Конституции для размещения ядерного оружия

«Мы считаем, что необходимо взвесить возможности коррекции статьи 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства», — заявила Шакалене на пресс-конференции в Литовской военной академии в Вильнюсе.
Отмечается, что, согласно статье 137 Конституции Литвы, на территории республики не может размещаться оружие массового поражения и военные базы иностранных государств.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж рассматривает возможность распространения ядерного сдерживания Франции на своих европейских союзников. Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил Макрона за это предложение. Теперь советник французского лидера должен приехать в Литву, чтобы более подробно представить инициативу.