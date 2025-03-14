В Литве рассматривают возможность изменения Конституции для размещения ядерного оружия

«Мы считаем, что необходимо взвесить возможности коррекции статьи 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства», — заявила Шакалене на пресс-конференции в Литовской военной академии в Вильнюсе.