Опрос: заявления Владимира Путина об условиях перемирия

13 марта в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский лидер на совместной пресс-конференции по итогам встречи сделал ряд заявлений, касающихся, в том числе, идеи США и Украины о 30-дневном перемирии. Редакция Новостей Mail интересуется мнением читателей о словах президента России и перспективах мирного урегулирования конфликта.