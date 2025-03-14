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Опрос: заявления Владимира Путина об условиях перемирия

13 марта в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский лидер на совместной пресс-конференции по итогам встречи сделал ряд заявлений, касающихся, в том числе, идеи США и Украины о 30-дневном перемирии. Редакция Новостей Mail интересуется мнением читателей о словах президента России и перспективах мирного урегулирования конфликта.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Ольга Толкачева
Автор Новости Mail