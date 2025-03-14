У ВСУ не осталось путей отступления из Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из освобожденных населенных пунктов были эвакуированы уже 209 человек. По его словам, 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других населенных пунктов.