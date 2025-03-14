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В Белом доме заявили, что Трамп накануне не говорил с Путиным по телефону

С российским лидером беседовал спецпосланник Стивен Уиткофф, сообщила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп не говорил в четверг по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Нет, не говорил. С ним [с Путиным] говорил в Москве Стив Уиткофф», — ответила она на вопрос о том, говорил ли Трамп по телефону с Путиным в четверг. Президент США ранее написал в социальной сети Truth Social: «Мы вчера (в четверг — прим. ТАСС) провели очень хорошие и продуктивные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным, и есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится». Американский лидер не пояснил, имел ли он в виду телефонный разговор с российским лидером или беседу Путина с Уиткоффом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, через которого он передал информацию Трампу. Темы разговора Путина и Уиткоффа представитель Кремля не раскрыл. Как 12 марта сообщила Ливитт, спецпосланник американского лидера отправляется в Москву, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Уиткофф, ранее участвовавший в переговорах с российской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля, прибыл в Москву в четверг днем. По информации источника ТАСС, он покинул российскую столицу сегодня.