В Белом доме заявили, что Трамп накануне не говорил с Путиным по телефону

«Нет, не говорил. С ним [с Путиным] говорил в Москве Стив Уиткофф», — ответила она на вопрос о том, говорил ли Трамп по телефону с Путиным в четверг. Президент США ранее написал в социальной сети Truth Social: «Мы вчера (в четверг — прим. ТАСС) провели очень хорошие и продуктивные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным, и есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится». Американский лидер не пояснил, имел ли он в виду телефонный разговор с российским лидером или беседу Путина с Уиткоффом.