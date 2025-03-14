Токаев обозначил ключевые вызовы и приоритеты устойчивого развития Казахстана

Президент отметил значительный вклад членов курултая в модернизацию страны и обозначил ключевые вызовы, требующие особого внимания.
Налоговая реформа: баланс между устойчивостью и социальной поддержкой
Одним из центральных вопросов заседания стала налоговая реформа, вызвавшая оживленные дискуссии в обществе. Президент подчеркнул, что налоговая система является основой государственной системы и играет ключевую роль в обеспечении социальных обязательств государства.
Налоговая система — основа всей государственной системы. Если в бюджете не будет средств, то государство не сможет в полной мере выполнять свои функции, в том числе социальные обязательства. Правительство представило новые подходы к налоговой реформе. Предлагаемые меры в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы. В профессиональных кругах, да и в обществе, уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию. Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств. А в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета. Наше государство — социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность.
Вопросы общественной этики и правопорядка
Президент также затронул темы регулирования общественной этики, борьбы с деструктивными идеологиями, мошенничеством и культурной идентичностью. Он акцентировал внимание на необходимости пересмотра норм уголовно-исполнительного законодательства в отношении беременных женщин и матерей несовершеннолетних детей.
Кроме того, Глава государства указал на необходимость реформ в системе профессионально-технического образования, а также улучшения условий содержания в женских колониях.
Развитие культуры и национальной идентичности
Президент подчеркнул, что культура играет важную роль в укреплении национальной идентичности. Он отметил растущий интерес казахстанцев к театральному искусству и призвал к развитию театров в регионах при активном участии бизнеса.
Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству иностранных дел и Фонду «Отандастар» совместно с Министерством культуры и информации продолжить работу по созданию института Абая за рубежом. Этот проект должен трансформироваться в сеть полноценных культурно-просветительских учреждений, аналогичных институтам Конфуция, Гёте и Сервантеса.
Инвестиции и развитие регионов
Особое внимание в выступлении Президента было уделено развитию регионов и устранению дисбаланса между областями. В этом году объем финансирования реального сектора экономики увеличится в два раза — до 8 триллионов тенге.
Сильные регионы — сильная страна" — один из незыблемых принципов моего политического курса. Следуя ему, Правительство приняло решение оставить в силе социальный налог, поступающий в распоряжение областей. Но акимы областей должны рационально и рачительно расходовать бюджетные средства с упором на социально значимые проекты, идущие на пользу народу. Уверен, что представленные сегодня инициативы и проекты будут содействовать сбалансированному развитию регионов и дальнейшему прогрессу нашей страны.
Казахстан в новом мире: ключевые направления развития
В завершение заседания Глава государства провел обзор мировых геополитических процессов и обозначил стратегические направления развития Казахстана. Среди ключевых факторов устойчивого развития были названы:
- цифровизация и искусственный интеллект,
- энергетика,
- агропромышленный сектор,
- развитие человеческого капитала.
Президент подчеркнул, что Казахстан должен идти по пути технологического прогресса и инновационного развития, чтобы к 40-летию независимости страна стала мощным и конкурентоспособным государством, способным противостоять глобальным вызовам.