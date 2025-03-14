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Токаев: Советский период нельзя оценивать однобоко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании Национального курултая призвал взвешенно относится к советскому прошлому, передает NUR.KZ.

Источник: Акорда

"Сегодня перед отечественной исторической наукой, перед нашими интеллектуалами стоит задача изучения нашей истории в контексте обширной цивилизационной парадигмы.

Если говорить прямо, то до сих пор прошлое Казахстана многими учеными, общественниками рассматривается через призму исторических обид. Это сужает восприятие нашей истории", — заявил глава государства.

Он призвал казахстанцев думать шире и масштабнее.

«И пользуясь возможностью, хотел бы предупредить против однобокого анализа и суждения о советском периоде. На мой взгляд, в этой общей для нас истории были, конечно, темные стороны, но были и светлые стороны. Это надо хорошо понимать. Иначе мы рискуем оказаться в плену заблуждений, которые выведут нас на неправильный путь общественно-политического развития», — заключил Токаев.