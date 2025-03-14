Посол Мирошник: прекращение огня на Украине потребует полного разведения сил

«Для Трампа очень важно достичь пусть даже хрупкого перемирия, но тем самым заявить, что благодаря его усилиям достигнута большая победа, и ему удалось то, что не получалось у его предшественников и политических оппонентов. А далее надеяться, что это перемирие каким-то образом перерастет в более устойчивый мир. То есть для Трампа главное — добиться быстрого успеха, который можно было бы приписать себе. Я допускаю, что он искренне хочет заключить мир, но при этом, наверное, еще думает о своем месте в истории», — сказал Кортунов в беседе с «Газетой.Ru».