Лукашенко высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой для программы «60 минут» резко высказался о Владимире Зеленском.
На вопрос о том, почему Лукашенко называет Зеленского по-разному (то Володя, то гнида), президент Беларуси ответил:
— Ну, Володя как сын мне был, но поступил как гнида.
Еще президент Александр Лукашенко сказал, что не совсем верит раскаяниям айтишников, протестовавших в 2020 году.
Тем временем МАРТ сказал, что маркетплейсы обяжут возвращать белорусам деньги за некачественный товар.
Кроме того, Совет Федерации России одобрил отсрочку на $800 миллионов по выплате кредитов Беларусью до 2036 года.
А белорусский певец Александр Солодуха признался в крупных гонорарах последнего времени.