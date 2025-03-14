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Лукашенко высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида»

Лукашенко высказался о Зеленском: «Как сын мне был, но поступил, как гнида».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой для программы «60 минут» резко высказался о Владимире Зеленском.

На вопрос о том, почему Лукашенко называет Зеленского по-разному (то Володя, то гнида), президент Беларуси ответил:

— Ну, Володя как сын мне был, но поступил как гнида.

Еще президент Александр Лукашенко сказал, что не совсем верит раскаяниям айтишников, протестовавших в 2020 году.

Тем временем МАРТ сказал, что маркетплейсы обяжут возвращать белорусам деньги за некачественный товар.

Кроме того, Совет Федерации России одобрил отсрочку на $800 миллионов по выплате кредитов Беларусью до 2036 года.

А белорусский певец Александр Солодуха признался в крупных гонорарах последнего времени.