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Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину из-за границы

Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой для программы «60 минут» рассказал о тайных телефонных звонках президенту России Владимиру Путину из-за границы.

Отвечая на вопрос о договороспособности политических деятелей Евросоюза, Лукашенко вспомнил Украину, где таковых и вовсе нет. Вместе с тем, президент Беларуси подчеркнул:

— Но мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну, мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее.

Еще Александр Лукашенко раскрыл, что Владимир Путин «разговаривал с ними».

— Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это не публичная была договоренность, что они будут говорить, — отметил Лукашенко, добавив: о разговорах и их содержании знает лично от Путина.

Глава республики для себя сделал такой вывод:

— Значит, хотите, значит, разговаривайте. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Ну, может быть, Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил.

Также в интервью Лукашенко высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида».

Еще президент Александр Лукашенко сказал, что не совсем верит раскаяниям айтишников, протестовавших в 2020 году.

Тем временем МАРТ сказал, что маркетплейсы обяжут возвращать белорусам деньги за некачественный товар.