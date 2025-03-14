Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину из-за границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой для программы «60 минут» рассказал о тайных телефонных звонках президенту России Владимиру Путину из-за границы.
Отвечая на вопрос о договороспособности политических деятелей Евросоюза, Лукашенко вспомнил Украину, где таковых и вовсе нет. Вместе с тем, президент Беларуси подчеркнул:
— Но мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну, мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее.
Еще Александр Лукашенко раскрыл, что Владимир Путин «разговаривал с ними».
— Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это не публичная была договоренность, что они будут говорить, — отметил Лукашенко, добавив: о разговорах и их содержании знает лично от Путина.
Глава республики для себя сделал такой вывод:
— Значит, хотите, значит, разговаривайте. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Ну, может быть, Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил.
Также в интервью Лукашенко высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида».
Еще президент Александр Лукашенко сказал, что не совсем верит раскаяниям айтишников, протестовавших в 2020 году.
Тем временем МАРТ сказал, что маркетплейсы обяжут возвращать белорусам деньги за некачественный товар.