Трамп сообщил, что просил Путина пощадить окруженные в Курской области силы ВСУ

11 марта делегации Вашингтона и Киева провели встречу в Джидде. Украинская делегация настаивала на установлении временного перемирия на море и в воздухе при продолжении боевых действий на земле. В свою очередь представители США настаивают на полном прекращении огня и на том, чтобы Россия и Украина начали договариваться как можно скорее.