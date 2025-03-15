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Назначен новый руководитель Единой системы обращения с отходами в Калининградской области

Пост занял Виталий Руткаускас.

В Калининградской области назначен новый руководитель Единой системы обращения с отходами. Соответствующий приказ подписан в 14 марта. Как сообщает пресс-служба областного правительства, директором этого государственного предприятия стал Виталий Руткаускас.

С 2017 года он работал заместителем начальника службы полигонов, начальником полигона «Барсуковка» в Неманском районе.

С 2019 года — директор МУП «Радуга» в ведении которого был полигон отходов в поселке Ельняки в Гвардейском районе.

Виталий Руткаускас — депутат окружного Совета депутатов Гвардейского района от «Единой России».