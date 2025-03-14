Лукашенко думает, что в 2025 удастся остановить украинский конфликт

— Нет, здесь подвоха нет, но верить нельзя. Факты на стол — будем смотреть эти конкретные факты и принимать решения. Чтобы не надули, как Путин говорит, как в прежние времена. Я говорю, чтобы вокруг пальца не обвели. Не обведут. Мы же уже наелись этого всего, — отметил Александр Лукашенко.