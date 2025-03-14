Лукашенко думает, что в 2025 удастся остановить украинский конфликт

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в 2025 году удастся остановить украинский конфликт. Об этом глава республики сказал в интервью журналистке Ольге Скабеевой.
Комментируя в очередной раз предложения США к России о перемирии сроком 30 дней в украинском конфликте, Лукашенко не видит в них подвоха, как, впрочем, и определенного к данному моменту плана.
— Но пахнет миром. Я думаю, что в этом году нам удастся чего-то сделать с этой (ситуацией. — Ред.), остановить ее. И не только здесь, но и у евреев — там, Палестина, на Ближнем Востоке, — подчеркнул президент.
Назвал глава республики и основания для своих прогнозов:
— Нет ресурса для этой войны, люди устали. Мы видим, что на фронте делается. Устали с одной и с другой стороны.
Еще момент — информационный фон, который оказывает влияние на мнение людей, ожидающих неких договоренностей, в том числе тех, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Лукашенко также не исключает, что в этой ситуации там могут начаться даже братания.
По его мнению, в попытках урегулирования играет роль и то, что «лично Дональд» [Трамп] желает стать нобелевским лауреатом.
— Ради бога, мы его представим, лишь бы только мир этот был, — сказал Лукашенко, напомнив, что мирное урегулирование было одним из трендов в программе политики нового главы США, потому вся планета ждет результата от Трампа.
— Нет, здесь подвоха нет, но верить нельзя. Факты на стол — будем смотреть эти конкретные факты и принимать решения. Чтобы не надули, как Путин говорит, как в прежние времена. Я говорю, чтобы вокруг пальца не обвели. Не обведут. Мы же уже наелись этого всего, — отметил Александр Лукашенко.
Тем временем Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину из-за границы. Также в интервью Лукашенко высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида».