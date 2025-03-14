Лукашенко сказал, что Зеленский не попросит у него политического убежища в Беларуси — тут нет его особняков и дач

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, что Владимир Зеленский не попросит политического убежища в Беларуси.
— Нет, он у меня не попросит.
И тут же Лукашенко объяснил причину:
— А нет особняков и дач его в Беларуси. Они на Лазурном берегу, в Англии. Там, говорят, замки и прочее. Он туда поедет. Там они уже обосновались. Сюда не поедет.
Также Лукашенко думает, что в 2025 году удастся остановить украинский конфликт. Еще он рассказал о тайных телефонных звонках Путину из-за границы. Также в интервью президент Беларуси высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида».