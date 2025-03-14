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Лукашенко сказал, что Зеленский не попросит у него политического убежища в Беларуси — тут нет его особняков и дач

Лукашенко: Зеленский не попросит политубежища в Беларуси, где нет его особняков.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, что Владимир Зеленский не попросит политического убежища в Беларуси.

— Нет, он у меня не попросит.

И тут же Лукашенко объяснил причину:

— А нет особняков и дач его в Беларуси. Они на Лазурном берегу, в Англии. Там, говорят, замки и прочее. Он туда поедет. Там они уже обосновались. Сюда не поедет.

Также Лукашенко думает, что в 2025 году удастся остановить украинский конфликт. Еще он рассказал о тайных телефонных звонках Путину из-за границы. Также в интервью президент Беларуси высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида».