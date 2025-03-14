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Макрон провел переговоры с Зеленским и Стармером

ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу провел разговор с Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в связи с результатами встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

Источник: AP 2024

«Сегодня я разговаривал с… Зеленским, а затем с премьер-министром Киром Стармером в связи с прогрессом, достигнутым на встрече между США и Украиной в Джидде во вторник», — написал Макрон в соцсети X.

Он также выступил с призывом к России принять предложение о прекращении огня на 30 дней.

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.