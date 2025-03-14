«Это было бы даже непорядочно с нашей стороны». Лукашенко сказал, что у Беларуси нет планов нападать на Украину сейчас

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью журналистке Ольге Скабеевой, что у Беларуси нет планов нападать на Украину сейчас.
— Мы четко следуем тренду на мир. И у нас нет таких планов нападать на Украину сейчас. Это было бы даже непорядочно с нашей стороны, — сказал, в частности, Лукашенко.
Также глава Беларуси добавил, что граница со стороны Украины серьезно забаррикадирована и заминирована, поскольку там опасаются участия республики в конфликте.
— Там же даже ни петух, ни курица не пройдут, через эту границу. Уже заминировали все, заметил Лукашенко.
При этом президент ответил на упреки со стороны Украины, что он является агрессором, поскольку «из Беларуси зашли россияне»:
— Я честно признался, что меня Генштаб России не информировал об этом. После учений выводили россияне свои войска. Им показался во Владивосток путь или за Урал через Киев ближе. Ну так это задайте вопрос генералам, которые выводили, почему им этот путь оказался ближе.
Вместе с тем Лукашенко сказал, что не стал бы помогать Украине, знай он все эти нюансы, поскольку страна к тому периоду находилась, по сути, в состоянии экономической войны с Беларусью, опередив с санкциями даже США и ЕС.
Однако как раз на границе идет сотрудничество, действуют «окна».
— Обмен погибшими — сотнями. Обмен военнопленными — сотнями, — привел пример Лукашенко. — Граница живет и процветает. И все больше и больше украинцы с россиянами работают через нас, через Беларусь. Мы этому способствуем.
Также в интервью Лукашенко сказал, что Зеленский не попросит политического убежища в Беларуси — тут нет его особняков и дач. Кроме того, президент думает, что в 2025 году удастся остановить украинский конфликт. Еще он рассказал о тайных телефонных звонках Путину из-за границы. Также в интервью президент Беларуси высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида».