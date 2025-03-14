«Это было бы даже непорядочно с нашей стороны». Лукашенко сказал, что у Беларуси нет планов нападать на Украину сейчас

Также в интервью Лукашенко сказал, что Зеленский не попросит политического убежища в Беларуси — тут нет его особняков и дач. Кроме того, президент думает, что в 2025 году удастся остановить украинский конфликт. Еще он рассказал о тайных телефонных звонках Путину из-за границы. Также в интервью президент Беларуси высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида».