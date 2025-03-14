Лукашенко: Путин непублично разговаривал с представителями Украины

«Если договорятся Америка с Россией, им (европейским странам. — “Газета.Ru”) действительно будет труба. Хана им будет, как у нас в России и Белоруссии говорят. Поэтому они бы послушали и взяли голову в руки, если у кого-то там есть такая возможность, и делали бы это. Если договорится Россия с Америкой, им труба. Чтобы американцы с одной стороны, россияне — с другой не загнали их в трубу, им надо сейчас сюда идти и сказать: “Ребята, ну, — не надо на коленях, мы не хотим, чтобы они тут ползали, и Путин этого не хочет, — ну давайте разговаривать, договариваться”, — считает Лукашенко.