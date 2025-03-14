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Лукашенко: Украина предлагала создать лагери для военнопленных в Беларуси

Лукашенко рассказал, что Украина предлагала создать лагери для военнопленных в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью журналистке Ольге Скабеевой, что Украина предлагала создать лагери для содержания военнопленных в Беларуси.

По его словам, предложение поступило с Украины. А роль Беларуси предполагалась такой:

— Мы контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы — в лагерь, россияне — в лагерь. Но мы не занимаем никакую позицию. Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее.

Лукашенко рассказал, что, говоря о финансовой стороне вопроса, украинцы заявили, что найдут деньги. Тогда белорусский президент предложил им договариваться с россиянами.

— Договоритесь — мы с удовольствием будем вам помогать, — отметил Лукашенко.

Также Лукашенко сказал, что у Беларуси нет планов нападать на Украину сейчас, а еще в интервью прозвучало, что Зеленский не попросит политического убежища в Беларуси — тут нет его особняков и дач. Кроме того, президент думает, что в 2025 году удастся остановить украинский конфликт. Еще он рассказал о тайных телефонных звонках Путину из-за границы. Также в интервью президент Беларуси высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида».