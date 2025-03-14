Лукашенко сказал, что Беларусь поставит на вооружение две установки «Орешника» к концу 2025 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью журналистке Ольге Скабеевой, что Беларусь поставит на вооружение две установки «Орешника» к концу 2025 года.
Лукашенко напомнил, что ракеты для «Орешника» производят в России (и они есть не в единичном экземпляре), а Беларусь создает пусковые установки для комплекса.
— И я сейчас контролирую производство этих пусковых установок, — сказал Лукашенко, добавив: — Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить.
А вот место размещения комплексов — пока вопрос открытый.
— Стоит ли эти современные ракеты ставить вблизи наших врагов? Или мы их поставим где-то под Москвой? Или еще где-то на позиции? Место? — задал основные вопросы президент Беларуси, добавив, что будет обсуждать их с российским коллегой Владимиром Путиным уже во время официального визита, начавшегося 13 марта.
Также Александр Лукашенко добавил:
— Торопиться тут незачем, спешка нам ни к чему сейчас. Нет такой необходимости быстрее завтра где-то под Оршей поставить «Орешник». Надо — поставим. Если это надо будет.
Еще в интервью Лукашенко рассказал, что Украина предлагала создать лагери для военнопленных в Беларуси. Также он отметил, что у Беларуси нет планов нападать на Украину сейчас, а еще в интервью прозвучало, что Зеленский не попросит политического убежища в Беларуси — тут нет его особняков и дач. Кроме того, президент думает, что в 2025 году удастся остановить украинский конфликт. Еще он рассказал о тайных телефонных звонках Путину из-за границы. Также в интервью президент Беларуси высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида».