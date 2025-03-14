Лукашенко рассказал, как был готов предоставить убежище Саакашвили с согласия Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью журналистке Ольге Скабеевой, как был готов предоставить убежище Саакашвили с согласия Путина, но помешали США.
Лукашенко вспомнил, как к нему обратились «украинцы или кто» с просьбой об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили: «Надо, человек в тюрьме, там издеваются…» При этом, заметил президент Беларуси, пусть Саакашвили был проамериканским, США за него не вступились.
В России знали, что Лукашенко поддерживал отношения с Саакашвили, передавая информацию от Грузии России и от РФ — Грузии. Но после просьбы предоставить убежище президент Беларуси решил посоветоваться с российским коллегой Владимиром Путиным.
— Путин, удивительно, говорит: «Слушай, ну если ты можешь его забрать, забирай», — сказал глава Беларуси, добавив: — Путин, на которого он (Саакашвили. — Ред.) там что только ни говорил, спокойно к этому отнесся: «Забирай». А американцы пальцем не пошевелили.
Тем временем Лукашенко сказал, что Беларусь поставит на вооружение две установки «Орешника» к концу 2025 года. Еще в интервью Александр Лукашенко рассказал, что Украина предлагала создать лагери для военнопленных в Беларуси. Также он отметил, что у Беларуси нет планов нападать на Украину сейчас, а еще в интервью прозвучало, что Зеленский не попросит политического убежища в Беларуси — тут нет его особняков и дач. Кроме того, президент думает, что в 2025 году удастся остановить украинский конфликт. Еще он рассказал о тайных телефонных звонках Путину из-за границы. Также в интервью президент Беларуси высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида».